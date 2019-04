Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 19:45

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI

IL TRAFFICO RESTA INTENSO SUL RACCORDO ANULARE: IN CARREGGIATA INTERNA CODE DALL’USCITA PER SETTEBAGNI FINO ALLO SVINCOLO PER L’APPIA; IN ESTERNA INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER FIUMICINO FINO ALLA TUSCOLANA;

CIRCOLAZIONE SOSTENUTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

RIGUARDO ALLE CONSOLARI TRAFFICO INTENSO SULLA FLAMINIA, TRA CORSO FRANCIA E IL RACCORDO NELLE DUE DIREZIONI;

PIU’ A SUD CODE SULLA ROMA FIUMICINO, TRA PARCO DEI MEDICI E VIALE ISACCO NEWTON IN DIREZIONE DELL’EUR; IN USCITA DALLA CITTA’ TRAFFICO RALLENTATO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

E ALLO STADIO OLIMPICO SI STA GIOCANDO LAZIO UDINESE, RECUPERO DELLA 25° GIORNATA DEL CAMPIONATO DI SERIE A; POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE NELLA ZONA DEL FORO ITALICO E DELLA FARNESINA DURANTE LE FASI DI DEFLUSSO DEI TIFOSI DALL’IMPIANTO SPORTIVO.

