Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2019 ore 20:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 17 APRILE 2019 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO PER L’ULTIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA FLAMINIA UN INCIDENTE STA CREANDO PROBLEMI ALLA CIRCOLAZIONE, CON INCOLONNAMENTI A PARTIRE DA CORSO FRANCIA FINO AL RACCORDO IN USCITA DALLA CITTA’;

SULLO STESSO RACCORDO PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE NOMENTANA E TIBURTINA, IN ESTERNA TRA ROMA FIUMICINO E ARDEATINA;

SITUAZIONE INVARIATA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE ANCORA A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO;

CIRCOLAZIONE RIENTRATA NELLA NORMA, INVECE, SULLA ROMA FIUMICINO, MENTRE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO RESTANO INCOLONNAMENTI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

IN CHIUSURA IL TRASPORTO MARITTIMO: SU RICHIESTA DEL COMUNE DI PONZA, DA DOMANI 18 APRILE SARANNO POTENZIATE LE CORSE TRA PONZA E TERRACINA, CON COLLEGAMENTI PIU’ VELOCI TRA I DUE COMUNI DELLA PROVINCIA DI LATINA

DA GIANGUIDO LOMBARDI E LA CENTRALE OPERATIVA DI ASTRAL PER OGGI E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE,

Servizio fornito da Astral