Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2020 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2020 ORE 16:20 FEDERICO MONTI
BUONA SERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SULLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
PER QUANTO RIGUARDA GLI INTERVENTI CON IMPATTO SULLA VIABILITA’ RICORDIAMO CHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DELL’AUTOSTRADA A1, PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE STRADALE, OGGI 17 APRILE FINO ALLE 20.00 RESTERÀ CHIUSA LA RAMPA D’INGRESSO DI SETTEBAGNI IN DIREZIONE FIANO ROMANO. IN ALTERNATIVA SI CONSIGLIA DI IMMETTERSI IN DIRAMAZIONE DAL RACCORDO ANULARE.
CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, IN QUESTO CASO SI TRATTA DI INTERVENTI SULLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER AGEVOLARE LE OPERAZIONI, FINO ALLE 6:00 DI MARTEDÌ 21 APRILE CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA VERSO LA A1 MILANO-NAPOLI. UTILIZZARE QUINDI LA STAZIONE DI VALMONTONE.
RICORDIAMO CHE, VISTA L’EMERGENZA LEGATA AL CORONAVIRUS, È SEVERAMENTE VIETATO OGNI SPOSTAMENTO CHE NON SIA LEGATO A COMPROVATE ESIGENZE LAVORATIVE, MOTIVI DI SALUTE O SITUAZIONI DI NECESSITÀ.
A QUESTO PROPOSITO CELLENO, IN PROVINCIA DI VITERBO, È ANCORA ZONA ROSSA. I BUS COTRAL NON EFFETTUANO NESSUNA FERMATA ALL’INTERNO DEL COMUNE.
A ROCCA DI PAPA, INVECE, CONTINUA AD ESSERE ZONA ROSSA LA STRUTTURA SANITARIA SAN RAFFAELE. PER LIMITARE L’ACCESSO ALL’AREA, CHIUSA AL TRAFFICO LA REGIONALE 218 DI ROCCA DI PAPA TRA VIA DEI LAGHI E VIA ROMA. SUL FRONTE DEL TRASPORTO PUBBLICO, FINO AL 28 APRILE PREVISTE DEVIAZIONI DI PERCORSO PER I BUS COTRAL DI COLLEGAMENTO TRA ROCCA DI PAPA E ROMA ANAGNINA. TUTTI I DETTAGLI IN MERITO SUL NS SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.
ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’ASTRAL INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO.
Servizio fornito da Astral