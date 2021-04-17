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Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2021 ore 13:30

di - 17 Aprile 2021 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2021 ORE 13:20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    IN VIA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
    TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE CASSIA TRA LA STORTA EL A GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
    PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
    MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
    INFINE SULLA PROVINCIALE LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI
    Servizio fornito da Astral

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