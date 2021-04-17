Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2021 ore 18:30
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VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2021 ORE 18:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA CASILINA, TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA IL GRANDE RACCORDO E VIA DI TORRENOVA DIREZIONE PONTE DI NONA
TRAFFICO RALLENTATO SULLA STATALE CASSIA TRA LA STORTA EL A GIUSTINIANA NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NELLE DUE DIREZIONI
MENTRE SULLA REGIONALE NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA ALL’ALTEZZA DELLA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE SULLA PROVINCIALE LITORANEA RALLENTAMENTI A TORVAIANICA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON VIALE DANIMARCA NELLE DUE DIREZIONI
DA TOMMASO RENZI ED ASTRAL INFOMOBILTIA PER IL MOMENTO E TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral