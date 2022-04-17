Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2022 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2022 8.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONA PASQUA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
NESSUN AGGIORNAMENTO DEGNO DI NOTA PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE SI MANTIENE SCORREVOLE SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TOJNELLATAO CHE NON POTRANNO CIRVCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE DALLE 9.00 ALLE 22.00.
RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA, SEGNALATO VENTO FORTE SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA ROMA FIUMICINO E IL BIVIO AURELIA, E SULL’A24 ROMA TERAMO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E CASTEL MADAMA. RICORDIAMO A QUESTO PROPOSITO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO VALIDO PER L’INTERA GIORNATA.
A ROMA OGGI PEDONALIZZATA VIA DEI FORI IMPERIALI. DEVIATE ALCUNE LINNE BUS DI ZONA. I DETTAGLI SUL NOSTRO PORTALE INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT E SUI CANALI SOCIAL.
DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ L’AUGURIO DI BUONA PASQUA, A PIU’ TARDI
Servizio fornito da Astral