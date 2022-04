Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2022 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2022 10.20 GIUSEPPE CUTRUPI

BUONA PASQUA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

NON CI SONO NOVITÀ DI RILIEVO PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, LA CIRCOLAZIONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DELLA REGIONE. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DEI MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRVCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22.00.

RACCOMANDIAMO TUTTAVIA PRUDENZA ALLA GUIDA, SEGNALATO VENTO FORTE SULL’A12 ROMA-TARQUINIA TRA ROMA FIUMICINO E IL BIVIO AURELIA, E SULL’A24 ROMA TERAMO TRA LA BARRIERA DI ROMA EST E CASTEL MADAMA. RICORDIAMO A QUESTO PROPOSITO CHE LA PROTEZIONE CIVILE HA EMESSO UN BOLLETTINO DI ALLERTA METEO VALIDO PER L’INTERA GIORNATA.

CI SPOSTIAMO AD ANZIO DOVE DA OGGI E FINO ALL’8 MAGGIO è ATTIVO IL TRENINO TURISTICO, IN VIA ALDOBRANDINI E IN PIAZZA LAVINIA. MENTRE PER I PIÙ PICCOLI OGGI E DOMANI ATTIVATO IL TRENINO DI PASQUA DA PIAZZA PORTA PIA.

PER AGEVOLARE L’INIZIATIVA CI SONO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E ALLA SOSTA DAI CAPOLINEA DI PARTENZA E ARRIVO, NELLE FASCIE ORARIE DEDICATE 10-13 E 15.30 – 20.30.

DA GIUSEPPE CUTRUPI E ASTRAL INFOMOBILITÀ E’ TUTTO, A PIU’ TARDI, A SEGUIRE LA CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE TU FAI LA DIFFERENZA

Servizio fornito da Astral