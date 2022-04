Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2022 ore 11:30

VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2022 11.20 GIUSEPPE CUTRUPI

VEDIAMO INSIEME LA SITIUAZIONE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO PARTENDO DALLA PONTINA, DOVE SI SOO FORMATE CODE TRA IL RACCORDO E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA, A CAUSA DI LAVORI IN CORSO CHE STANNO INTERESSANDO ORMAI DA DIVERSO TEMPO LA STRADA; SI TRATTA DI INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE

PER IL RESTO LA CIRCOLAZIONE CONTINUA A MANTENERSI SCORREVOLE LUNGO LE ALTRE PRINCIPALI ARTERIE DEL TERRITORIO. AD AGEVOLARE GLI SPOSTAMENTI CONTRIBUISCE IL FERMO DIE MEZZI CON MASSA SUPERIORE ALLE 7,5 TONNELLATE CHE NON POTRANNO CIRCOLARE SULLA RETE AUTOSTRADALE FINO ALLE 22.00.

CI SPOSTIAMO AD ANZIO DOVE DA OGGI E FINO ALL’8 MAGGIO è ATTIVO IL TRENINO TURISTICO, IN VIA ALDOBRANDINI E IN PIAZZA LAVINIA. MENTRE PER I PIÙ PICCOLI OGGI E DOMANI ATTIVATO IL TRENINO DI PASQUA DA PIAZZA PORTA PIA.

PER AGEVOLARE L’INIZIATIVA CI SONO MODIFICHE ALLA VIABILITA’ E ALLA SOSTA DAI CAPOLINEA DI PARTENZA E ARRIVO, NELLE FASCIE ORARIE DEDICATE 10-13 E 15.30 – 20.30.

