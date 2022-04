Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2022 12.20 GIUSEPPE CUTRUPI

INIZIA AD INTENSIFICARSI IL TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DEL TERRITORIO.

PARTIAMO DAL RACCORDO, SI SONO FORMATE CODE IN INTERNA TRA LE USCITE A24 ROMA-TERAMO E APPIA. IN ESTERNA PER UN INCIDENTE ABBIAMO CODE TRA ROMA-FUMICINO E VIA DEL MARE; SEMPRE IN ESTERNA MA PER TRAFFICO CODE TRA PONTINA E ARDEATINA E ANCORA TRA SALARIA E CASSIA VEIENTANA.

RESTIAMO SULLA CASSIA BIS, INCOLONNAMENTI TRA IL RACCORDO E CASTEL DE’ CEVERI VERSO VITERBO.

SULL’A12 ROMA-TARQUINIA CODE ALL’ALTEZZA DELL’USCITA CERVETERI-LADISPOLI VERSO CIVITAVECCHIA.

IN ZONA, SI PROCEDE INCOLONNATI SULL’AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO SEMPRE VERSO CIVITAVECCHIA.

ANDIAMO SULLA PONTINA, PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLO SPARTITRAFFICO, CHE COMPORTANO LA CHIUSURA DELLE CORSIE DI SORPASSO SU ENTRAMBE LE CARREGGIATE, TROVIAMO CODE TRA SPINACETO E CASTEL DI DECIMA, SIA VERSO LATINA SIA VERSO ROMA.

CIRCOLAZIONE INTENSA NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI, SI RALLENTA NEI PRESSI DI ALBANO, MARINO, GROTTAFERRATA E FRASCATI.

