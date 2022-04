Viabilità Roma Regione Lazio del 17-04-2022 ore 19:30

VIABILITÀ DEL 17 APRILE 2022 ORE 19.20 FLAVIA DONDOLINI

APRIAMO CON LA CASSIA BIS DOVE SEGNALIAMO CODE PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE TRA FORMELLO E VIA DELLA GIUSTINIANA

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA GLI SVINCOLI LAURENTINA E APPIA

RALLENTAMENTI SULLA CASSIA NELLE DUE DIREZIONI TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA

CODE POI SULLA A24 ROMA TERAMO IN DIREZIONE ROMA ALL’ALTEZZA DELLA BARRIERA DI ROMA EST

SITUAZIONE ANALOGA, IN ENTRATA VERSO LA CAPITALE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DA TORRENOVA AL GRA

ANCORA DISAGI PER CANTIERI IN CORSO SULLA VIA PONTINA

AL MOMENTO SI REGISTRANO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA CASTEL ROMANO E SPINACETO. RICORDIAMO CHE SONO IN CORSO, FINO A FINE MAGGIO, LAVORI DI RIPRISTINO DEL GUARD RAIL, SI TRANSITA SU CARREGGIATA RIDOTTA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. LE OPERAZIONI SONO PREVISTE.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO

PER LAVORI AL NODO DI SCAMBIO TRA METRO B E C ALLA STAZIONE COLOSSEO: DA MARTEDì 19 APRILE FINO AL 4 GIUGNO LA TRATTA CASTRO PRETORIO-LAURENTINA DELLA METRO B CHIUDERÀ ALLE 21. MENTRE NEI FINE SETTIMANA DI MAGGIO, LO STOP SARÀ PER L’INTERA GIORNATA. LA TRATTA SARA’ SOSTUITA DA BUS

SEMPRE PER IL TRASPORTO PUBBLICO

RIPRENDERA’ MARTEDì 20 APRILE IL SERVIZIO DELLE LINEE S, DI ASTRAL SPA. LE LINEE S13 ED S15 SONO TEMPORANEAMENTE SOSPESE VISTA LA CHIUSURA DELLE SCUOLE PER LE FESTIVITA’ DI PASQUA

