Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 07:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 7.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
PERCORRENDO LA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA POMEZIA SUD E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA ANCHE PER INCIDENTE
IN VIA DI PRATICA SI STA IN CODA TRA PRATICA DI MARE E VILLAGGIO AZZURRO IN DIREZIONE CASTEL ROMANO
PERCORRENDO VIA APPIA RALLENTAMENTI TRA VIA DI FIORANELLO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
MENTRE IN VIA NOMENTANA SI RALLENTA TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO; OGGI VENERDI 17 MAGGIO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE COINVOLGERà I DIPENDENTI DEL TRASPORTO LOCALE, FERROVIARIO E MARITTIMO.
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UM MESSAGGIO DI SICUREZZA STRADALE
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