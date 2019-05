Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 08:15

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 8.05 CLAUDIO VELOCCIA

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ROMA TERAMO E TIBURTINA E PIU AVANTI TRA LE USCITE BOCCEA ED AURELIA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DEL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR

SEMPRE VERSO L’EUR SULLA VIA PONTINA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA POMEZIA ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE

PERCORRENDO LA CASSIA BIS UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO; OGGI VENERDI 17 MAGGIO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE COINVOLGERà I DIPENDENTI DEL TRASPORTO LOCALE, FERROVIARIO E MARITTIMO.

