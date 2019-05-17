Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.05 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA LURENTINA ED APPIA E PIU AVANTI TRA LE USCITE CASILINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA IL GRANDE RACCORDO ANULARE ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENSO VIA CASSIA BIS PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI IN DIREZIONE ROMA
MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI DI MARCIA
IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI TRA TOR LUPARA E COLLEVERDE IN DIREZIONE ROMA
IN VIA PALOMBARESE SI STA IN CODA TRA VIA DI MARCO SIMONE E LA NOMENTANA BIS IN DIREZIONE NOMENTANA
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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