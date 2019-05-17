Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 09:45
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 9.35 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA CASILINA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA
MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA ROMA FIUMICINO E LAURENTINA E PIU AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
SULLA A91 ROMA FIUMICINO SI STA IN CODA TRA PARCO DE MEDICI ED IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE ROMA
SULLA VIA PONTINA TRAFFICO RALLENTATO TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO IN DIREZIONE EUR
IN VIA NETTUNENSE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA FONTANA DI PAPA E CECCHINA NELLE DUE DIREZIONI
RIMAMENDO IN VIA NETTUNENSE RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA DIVINO AMORE E FRATTOCCHIE NEI DUE SENSI DI MARCIA
INFINE A FRASCATI TRAFFICO RALLENTATO CON CODE IN VIA GREGORIANA TRA VIA SAN FRANCESCO D’ASSISI E VIA FRASCATI COLONNA NELLE DUE DIREZIONI
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