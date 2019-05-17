Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 10:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 10.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO RALLENTATO TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVICNOLO PER TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA CASSIA RALLENTAMENTI TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
PERCORRENSO VIA CASSIA BIS PER INCIDENTE LUNGHE CODE TRA LE RUGHE E CASTEL DE CEVERI VERSO LA CAPITALE
IN VIA SALARIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO IN DIREZIONE MONTEROTONDO
IN VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
PERCORRENDO VIA CASILINA RALLENTAMENTI A FINOCCHIO ALL’ALTEZZA DI VIA DI ROCCA CENCIA NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA APPIA SI RALLENTA IN PROSSIMITA DEI CENTRI ABITATI DI VELLETRI, GENZANO ED ALBANO NEI DUE SENSI
IN VIA ARDEATINA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO ALL’ALTEZZA DI VIA CASTEL DI LEVA NELLE DUE DIREZIONI
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