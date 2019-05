Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 11:30

VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI TRA APPIA ED ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLEN TA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO

IN VIA AURELIA TRAFFICO RALLENTATO ALL’ALTEZZA DI VIA DI MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO

IN VIA CASSIA CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA IN DIREZIONE TRIONFALE

IN VIA FLAMINIA PER INCIDENTE LUNGHE CODE DAL LABARO A GROTTAROSSA

MENTRE IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA

RALLENTAMENTI IN VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI

IN CHIUSURA PER IL TRASPORTO PUBBLICO; OGGI VENERDI 17 MAGGIO SCIOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO PUBBLICO CHE COINVOLGERà I DIPENDENTI DEL TRASPORTO LOCALE, FERROVIARIO E MARITTIMO.

Servizio fornito da Astral