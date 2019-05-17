Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 12:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 12.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LE USCITE LAURENTINA ED APPIA IN CARREGGIATA ESTERNA
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
IN VIA AURELIA PER LAVORI TRAFFICO RALLENTATO TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE CASTEL DI GUIDO
SEMPRE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DELLE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO
IN VIA SALARIA SI RALLENTA ALL’ALTEZZA DI MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI
PERCORRENDO VIA TIBURTINA RALLENTAMENTI TRA VIA DELL’AERONAUTICA E VIA CONSOLINI NELLE DUE DIREZIONI
IN VIA PRENESTINA SI STA IN CODA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO
MENTRE IN VIA CASILINA TRAFFICO RALLENTATO TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NEI DUE SENSI DI MARCIA
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