Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17:15
Più informazioni su
VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 16:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTESO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
INCOLONNAMENTI POI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DE LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO;
SI TA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALELLATA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE ROMA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral