Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 17:45

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USICTE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, SEMPRE IN ESTERNA, CHIUSA LA RAMPA DI ACCESSO ALLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE; MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI TRA CASSIA E SALARIA, E, AVANTI, TRA NOMENTANA E A24;

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;

INCOLONNAMENTI POI SULLA CASSIA BIS ALL’ALTEZZA DE LE RUGHE IN DIREZIONE VITERBO;

SI TA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;

INFINE, RALLENTAMENTI SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI VALELLATA E VIA DEI RUTULI DIREZIONE ROMA;

