Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 18:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 18:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANE TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA A SEGUITO DI INCIDENTE TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA, MENTRE, IN INTERNA, RALLENTAMENTI SEMPRE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E A24, E AVANTI TRA CASSIA BIS E SALARIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA INVECE TRA PORTONACCIO E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
CODE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E L’EUR IN DIREZIONE CENTRO;
SI TA IN CODA ANCHE SULLA TIBURTINA PER UN INCIDENTE TRA SETTECAMINI E VIA DI TOR CERVARA NELLE DUE DIREZIONI;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE CASTEL FUSANO.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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