Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 19:15
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 19:05 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CONGESTIONI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA ROMA-FIUMICINO E L’APPIA, MENTRE IN INTERNA PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA, E, PROSEGUENDO, TRA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’AUTOSTRADA A1 E LA PRENESTINA;
TRAFFICO RALLENTATO INVECE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA DELLA MAGLIANA E L’EUR IN DIREZIONE CENTRO;
SI VIAGGIA A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, CODE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO TRA VIA DEL LAGO DI TRAIANO E IL PONTE DI TOR BOACCIANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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