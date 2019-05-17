Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2019 ore 20:30
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VIABILITA’ LAZIO DEL 16 MAGGIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI:
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITA’ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN CORSO DI NORMALIZZAZIONE; SI SEGNALANO TUTTAVIA RALLENTAMENTI RESIDUI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA PONTINA E LA TUSCOLANA;
LEGGER RALLENTAMENTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIA PALMIRO TOGLIATTI E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO;
TRAFFICO ANCORA INTENSO INVECE SULLA CASSIA TRA OLGIATA E L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E, AVANTI, TRA LA GIUSTINIANA E VIA DI GROTTAROSSA NELLE DUE DIREZIONI DI MARCIA;
INFINE, RALLENTAMENTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
ERA L’ULT IMO AGGIORNAMENTO DI OGGI, DA FEDERICO MONTI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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