Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 08:30
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VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE AL MOMENTO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA; QUALCHE RALLENTAMENTO E’ PRESENTE SULL’AURELIA, ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI MALAGROTTA;
PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI GUASTO TECNICO IL SERVIZIO E’ RALLENTATO CON TEMPI DI ATTESA DI CIRCA 15 MINUTI; SULLA STESSA LINEA, PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA TRATTA SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM- COLOSSEO, LE ULTIME CORSE DEI TRENI VERRANNO EFFETTUATE ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – MALATESTA: FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARANNO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI; RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS, A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI
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