Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 11:30

SULLA A1 FIRENZE ROMA SEGNALATO UN INCIDENTE TRA ORVIETO E ATTIGLIANO IN DIREZIONE ROMA, SI INVITA QUINDI ALLA DOVUTA ATTENZIONE SUL TRATTO INTERESSATO; CIRCOLAZIONE REGOLARE PER IL RESTO SULLA RETE VIARIA;

CIRCOLAZIONE CHE RESTA INVECE RALLENTATA SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, A CAUSA DI UN GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA; TEMPI DI ATTESA DI CIRCA 10 MINUTI TRA UN CONVOGLIO E L’ALTRO; SULLA STESSA LINEA C, RICORDIAMO CHE PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO NODO DI SCAMBIO CON LA LINEA B, NELLA TRATTA SAN GIOVANNI-MALATESTA LE ULTIME PARTENZE DEI TRENI SARANNO ALLE 21; FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO ATTIVE LE LINEE BUS NAVETTA MC2; IL SERVIZIO RESTA REGOLARE TRA MALATESTA E PANTANO.

