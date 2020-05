Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI

IN APERTURA IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, E’ STATO RISOLTO IL GUASTO TECNICO AVVENUTO IN PRECEDENZA, IL SERVIZIO E’ IN PROGRESSIVA RIPRESA SULL’INTERA TRATTA;

RIGUARDO AL TRAFFICO NON CI SONO SEGNALAZIONI DI RILIEVO SULLE PRINCIPALI ARTERIE DOVE LA CIRCOLAZIONE E’ NELLA NORMA;

PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI, SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, PER LAVORI NOTTURNI A CURA DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA FINO AL 19 MAGGIO A PARTIRE DALLE 21 E FINO ALLE 5 DEL MATTINO SARA’ CHIUSO IL CASELLO DI SAN CESAREO IN ENTRATA PER IL TRAFFICO DIRETTO VERSO LA A1 MILANO – NAPOLI; SI INVITA QUINDI A PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO;

