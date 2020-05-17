Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 13:30

di - 17 Maggio 2020 - 13:30

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    VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO;
    TRAFFICO REGOLARE SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA RETE VIARIA, DOVE NON SI
    SEGNALANO CRITICITA’ ;
    PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA C DELLA METROPOLITANA, PER LAVORI DI PROLUNGAMENTO DELLA TRATTA SAN GIOVANNI – AMBA ARADAM- COLOSSEO LE ULTIME CORSE DEI TRENI VERRANNO EFFETTUATE ALLE ORE 21 NELLA TRATTA SAN GIOVANNI – MALATESTA: FINO AL TERMINE DEL SERVIZIO SARANNO ATTIVE LE LINEE BUS SOSTITUTIVE MC2; CIRCOLAZIONE REGOLARE INVECE TRA MALATESTA E PANTANO;
    RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DELL’EMERGENZA CORONAVIRUS, A BORDO DEI VEICOLI E NELLE STAZIONI DELL’INTERA RETE METROFERROVIARIA SONO AMMESSI SOLO I VIAGGIATORI CHE INDOSSANO LA MASCHERINA DI PROTEZIONE, CON OBBLIGO DI RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
    DA GIANGUIDO LOMBARDI PER IL MOMENTO E’ TUTTO, A PIU’ TARDI PER I NUOVI AGGIORNAMENTI DEL POMERIGGIO
    Servizio fornito da Astral

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