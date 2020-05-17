Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 15:30

di - 17 Maggio 2020 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 15.20 CLAUDIO VELOCCIA
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
    PERCORRENDO L’ARTERIA UMBRO LAZIALE FINO AL 10 GIUGNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE SPARTITRAFFICO PREVISTO RESNTRIGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA A 40 KM ORARI
    PARTIRANNO DOMANI A MARINO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO FINO AL 21 MAGGIO, ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALATAFIMI E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI MILLE IN FASCIA ORARIA 8.30 – 17.30
    AD ARTENA FINO AL 27 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA IN VIA VALLI TRA PIAZZA BORGHESE E VIA PRATO DEO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI
    AD ALBANO DA DOMANI E FINO AL 23 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAIROLI E VIA ROSSINI, TRA VIA VERDI E VIA TRILUSSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN FASCIA ORARIA 7 – 18
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DELLA METRO B E C SARà INTERROTTO DALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METROPOLITANO, ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO FINO ALLE ORE 23.20
    Servizio fornito da Astral

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