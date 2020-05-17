Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 16.20 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
A FIUMICINO FINO AL 5 GIUGNO PER LAVORI MODIFICHE ALLA VIABILITA IN VIA CORONA BOREALE IN PROSSIMITA DELLO SVINCOLO CON LA ROMA FIUMICINO, ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE A 30 KM H
A CIVITAVECCHIA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO SEDE PEDONALE, FINO AL 28 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA BARBARANELLI TRA VIA MONTANUCCI E VIA FILZI NEI DUE SENSI IN FASCIA ORARIA 7.30 – 18
PARTIRANNO DOMANI A MARINO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO FINO AL 21 MAGGIO, ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALATAFIMI E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI MILLE IN FASCIA ORARIA 8.30 – 17.30
AD ALBANO DA DOMANI E FINO AL 23 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAIROLI E VIA ROSSINI, TRA VIA VERDI E VIA TRILUSSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN FASCIA ORARIA 7 – 18
PER IL TRASPORTO PUBBLICO, IL SERVIZIO DELLA METRO B E C SARà INTERROTTO DALLE ORE 21 PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO DI SCAMBIO METROPOLITANO, ATTIVO SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO FINO ALLE ORE 23.20
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