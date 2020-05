Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 17:30

VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 17.20 CLAUDIO VELOCCIA

SULLA PROVINCIALE MAGLIANO SABINA DA DOMANI E FINO AL 18 GIUGNO PER LAVORI CHIUSURA ALTERNATA DELLE CORSIE DI MARCIA DAL KM 0 AL KM 25 E 700 IN FASCIA ORARIA 7 – 19

PERCORRENDO L’ARTERIA UMBRO LAZIALE FINO AL 10 GIUGNO PER LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE BARRIERE SPARTITRAFFICO PREVISTO RESNTRIGIMENTO DI CARREGGIATA E LIMITE DI VELOCITA A 40 KM ORARI PRESTARE ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO

AD ARTENA FINO AL 27 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA IN VIA VALLI TRA PIAZZA BORGHESE E VIA PRATO DEO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

PARTIRANNO DOMANI A MARINO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO FINO AL 21 MAGGIO, ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALATAFIMI E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI MILLE IN FASCIA ORARIA 8.30 – 17.30

AD ALBANO DA DOMANI E FINO AL 23 MAGGIO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CAIROLI E VIA ROSSINI, TRA VIA VERDI E VIA TRILUSSA PER LAVORI DI RIFACIMENTO DEL PIANO VIABILE IN FASCIA ORARIA 7 – 18

