Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 18:30

VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 18.20 CLAUDIO VELOCCIA

IN VIA ARDEATINA FINO AL 24 GIUGNO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI AL KM 14 E 400 ALTEZZA FALCOGNANA IN DIREZIONE POMEZIA

AD ALBANO LAZIALE PE LAVORI DI BONIFICA ALLA CONDOTTA IDRICA DEL TERRITORIO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ORTI POMPEI ALL’ALTEZZA DI VIA OLIVELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL 20 AL 22 MAGGIO E SUCCESSIVAMENTE DAL 25 AL 29 MAGGIO IN FASCIA ORARIA 7 – 17

SI CONCLUDERANNO IL 20 MAGGIO A MARINO I LAVORI DI ALLACCIO ALLA RETE ELETTRICA, ATTIVO DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIA SILVIO PELLICO TRA VIA ENRICO TOTI E PIAZZA TOGLIATTI E LARGO DEI LECCI NEI DUE SENSI MARCIA DALLE ORE 8 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

AD APRILIA FINO AL 28 MAGGIO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E DIVIETO DI SOSTA IN VIA GUARDAPASSO PER LAVORI DI POSA IN OPERA DELLA FIBRA OTTICA TERRITORIALE

MENTRE A FRASCATI PER LAVORI ALLA RETE DEL GAS ATTIVO DIVIETO DI SOSTA IN VICOLO GROTTE MARIA E VIA VANVITELLI DA DOMANI E FINO AL 5 GIUGNO,

AD ARTENA FINO AL 27 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA IN VIA VALLI TRA PIAZZA BORGHESE E VIA PRATO DEO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI

