Viabilità Roma Regione Lazio del 17-05-2020 ore 19:30
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VIABILITÀ DEL 17 MAGGIO 2020 ORE 19.50 CLAUDIO VELOCCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
IN VIA ARDEATINA FINO AL 24 GIUGNO ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO E RIDUZIONE DI CARREGGIATA PER LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLE BARRIERE STRADALI AL KM 14 E 400 ALTEZZA FALCOGNANA IN DIREZIONE POMEZIA
AD ALBANO LAZIALE PE LAVORI DI BONIFICA ALLA CONDOTTA IDRICA DEL TERRITORIO ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA ORTI POMPEI ALL’ALTEZZA DI VIA OLIVELLA NEI DUE SENSI DI MARCIA DAL 20 AL 22 MAGGIO E SUCCESSIVAMENTE DAL 25 AL 29 MAGGIO IN FASCIA ORARIA 7 – 17
PARTIRANNO DOMANI A MARINO I LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MANTO STRADALE IN DIVERSE STRADE DEL TERRITORIO FINO AL 21 MAGGIO, ATTIVO DIVIETO DI TRANSITO IN VIA CALATAFIMI E SENSO UNICO ALTERNATO IN VIA DEI MILLE IN FASCIA ORARIA 8.30 – 17.30
A FRASCATI PER LAVORI ALLA RETE DEL GAS ATTIVO DIVIETO DI SOSTA IN VICOLO GROTTE MARIA E VIA VANVITELLI DA DOMANI E FINO AL 5 GIUGNO,
AD ARTENA FINO AL 27 MAGGIO DIVIETO DI SOSTA IN VIA VALLI TRA PIAZZA BORGHESE E VIA PRATO DEO PER LAVORI ALLA RETE IDRICA DALLE ORE 7 E FINO AL TERMINE DEI LAVORI
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