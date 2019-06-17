Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 07:30
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 07:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO IN AUMENTO IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA PRENESTINA E A24;
FORTI RALLENTAMENTI CON CODE INVECE PER UN INCIDENTE ORA RISOLTO, SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA DISAGI PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
LE ALTRE NOTIZIE
LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 20 È STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
DUNQUE, GIOVEDI 20 IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
Servizio fornito da Astral