Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 08:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 08:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E ARDEATINA, MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA CASSIA BIS E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
FORTI RALLENTAMENTI SULLA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E L’ALLACCIO COL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA CON DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLO STESSO;
TRAFFICO RALLENTATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA SULLA VIA CASSIA TRA L’INNESTO CON LA BRACCIANENSE E VIA DEI DUE PONTI VERSO IL CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA DISAGI PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, CODE SULLA VIA PONTINA TRA POMEZIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
LE ALTRE NOTIZIE
LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 20 È STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI
DUNQUE, GIOVEDI 20 IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral