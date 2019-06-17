Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 08:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE IN CARREGGITA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA, E, AVANTI, TRA PONTINA E A91; MENTRE, IN ESTERNA, SI RALLENTA TRA FLAMINIA E CASSIA, TRA CASAL DEL MARMO E AURELIA, E, PROSEGUENDO ANCORA, TRA PRENESTINA E TIBURTINA;
TRAFFICO CONGESTIONATO SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
FORTI RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA ANCORA DISAGI PER TRAFFICO CONGESTIONATO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
TRAFFICO RALLENTATO SULLA VIA PONTINA TRA VIA DI TRIGORIA E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA.
INFINE, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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