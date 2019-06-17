Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 09:15
Più informazioni su
VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 09:05 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO CONGESTIONATO SU GRAN PARTE DELL’ARCO ORIENTALE DOVE, IN CARREGGIATA INTERNA, SI STA IN CODA TRA LA CASILINA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E, AVANTI, TRA LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD DELL’A1 E LA A24 ROMA-TERAMO. TRAFFICO INTENSO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER SALARIA E CASSIA, TRA BOCCEA E AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA CASILINA E NOMENTANA;
SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
Servizio fornito da Astral