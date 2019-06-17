Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 09:45
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VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 09:35 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LA CASILINA E L’AUTOSTRADA ROMA-FIUMICINO E, AVANTI, RALLENTAMENTI TRA LA NOMENTANA E LA A24. TRAFFICO INTENSO ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE ROMA-NORD E LA CASSIA, POI IN PROSSIMITA’ DELL’USCITA PER LA VIA AURELIA E, PROSEGUENDO, TRA PRENESTINA E NOMENTANA;
SULL’INTERO TRATTO URBANO DELLA A24 PERMANE TRAFFICO CONGESTIONATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
CODE ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
PER CHI VIAGGIA SULLA FLAMINIA NON ACCENNANO A DIMINUIRE LE CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MALAFEDE E INFERNETTO NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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