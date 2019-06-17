Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 10:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, MENTRE, IN ESTERNA, TRA LE USCITE PER FLAMINIA E CASSIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
TARFFICO INTENSO SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
SULLA FLAMINIA ANCORA CODE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI SEMPRE IN DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.
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