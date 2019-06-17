Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 11:20 FEDERICO MONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN GRADUALE RIPRESA. SI SEGNALANO RALLENTAMENTI RESIDUI SOLO IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER CASILINA E APPIA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE VERSO QUEST’ULTIMA;
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCHE SUL TRATTO INTERNO DELLA ROMA-FIUMICINO TRA VIA ISACCO NEWTON E VIA DELLA MAGLIANA DIREZIONE CENTRO;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.
PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 20 È STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI. DUNQUE, GIOVEDI 20 IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO
DA FEDERICO MONTI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.
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