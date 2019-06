Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 17 GIUGNO 2019 ORE 12:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERO QUADRANTE DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI SEGNALANO LEGGERI RALLENTAMENTI SOLO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER LAURENTINA E TUSCOLANA.

SI RALLENTA TUTTAVIA IN TRATTI SALTUARI DELLA CASILINA TRA LAGHETTO E LA BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI;

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA PRENESTINA TRA PONTE DI NONA E VIA DELL’ACQUA VERGINE NEI DUE SENSI DI MARCIA;

CODE INVECE SULLA TIBURTINA TRA VILLANOVA E TIVOLI IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

INFINE, TRAFFICO SULLA VIA NETTUNENSE TRA PAVONA E FONTANA DI PAPA NELLE DUE DIREZIONI.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, LO SCIOPERO DI 24 ORE INDETTO DA ALCUNE SIGLE SINDACALI E IN PROGRAMMA PER GIOVEDI’ 20 È STATO RINVIATO A DATA DA DESTINARSI. DUNQUE, GIOVEDI 20 IL TRASPORTO PUBBLICO DELLA CAPITALE SARA’ REGOLARMENTE IN SERVIZIO

