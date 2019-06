Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 15.20 ARIANNA CAROCCI

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

APRIAMO CON IL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA TRA ARDEATINA E APPIA.

QUALCHE RALLENTAMENTO POI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ALTEZZA DEL RACCORDO IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

SULLA PONTINA CODE ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO ROMA.

INFINE, PER IL TRASPORTO FERROVIARIO, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA CIRCOLAZIONE RALLENTATA, IN DIREZIONE ROMA, PER UN INCONVENIENTE TECNICO NEI PRESSI DI NAPOLI AFRAGÒLA; RITARDI FINO A 20 MINUTI.

DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

