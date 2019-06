Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI

SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.

TRAFFICATA LA CASSIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.

SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.

CODE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO ROMA.

INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.

