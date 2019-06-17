Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 16.20 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE TRA PONTINA E APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
TRAFFICATA LA CASSIA, SI PROCEDE A RILENTO TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA CASILINA CODE A TRATTI TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE POI SULLA PONTINA ALL’ALTEZZA DI APRILIA VERSO ROMA.
INFINE, SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ NAPOLI-ROMA LA CIRCOLAZIONE È TORNATA REGOLARE.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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