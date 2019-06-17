Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 17.05 ARIANNA CAROCCI
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA ROMA FIUMICINO E TUSCOLANA; IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI PROCEDE A RILENTO TRA FIORENTINI ED IL RACCORDO IN USCITA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA E PIÙ AVANTI TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA DI NERONE, IL TUTTO IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
CODE A TRATTI SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E BORGHESIANA NELLE DUE DIREZIONI.
SULLA PONTINA SI STA IN CODA TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA VERSO LATINA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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