Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 17:45

DISAGI PER COLORO CHE SONO IN VIAGGIO SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO, A CAUSA DI UN INCIDENTE, INFATTI, CI SONO CODE TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE; PIÙ AVANTI, PER TRAFFICO INTENSO, CODE A TRATTI TRA COLOMBO E TUSCOLANA. IN CARREGGIATA INTERNA CODE TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO ED IL RACCORDO IN USCITA.

SULLA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI PRIMA PORTA IN DIREZIONE TERNI.

CODE SULLA CASSIA VEIENTANA TRA IL RACCORDO E VIA DELLA GIUSTINIANA VERSO VITERBO.

TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

INFINE SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E VIA APRILIANA VERSO LATINA.

