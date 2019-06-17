Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 18:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 18.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO MOLTO INTENSO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA; STESSA SITUAZIONE IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E PRENESTINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
SULLA FLAMINIA, PER UN INCIDENTE, SI STA IN CODA TRA PRIMA PORTA E MALBORGHETTO IN DIREZIONE TERNI.
CODE POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
INFINE SULLA PONTINA CODE TRA POMEZIA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE DI LATINA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral