Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 19:15
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 19.05 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
ANCORA MOLTO INTENSO IL TRAFFICO SUL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E LA TUSCOLANA; CODE A TRATTI ANCHE IN INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA E A SEGUIRE TRA ROMA FIUMICINO E BOCCEA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 SI RALLENTA TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN ENTRATA.
RALLENTAMENTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA STORTA NEI DUE SENSI DI MARCIA.
CODE POI SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA VERSO OSTIA.
ANCORA CODE INFINE SULLA PONTINA TRA VIA LAURENTINA E VIA APRILIANA IN DIREZIONE LATINA.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral