Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI

INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA.

CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA.

TRAFFICATA LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.

INFINE CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.

