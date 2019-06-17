Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 19.35 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
INIZIAMO DAL RACCORDO, IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA ROMA FIUMICINO E L’APPIA; IN INTERNA SI RALLENTA TRA PISANA E AURELIA.
CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA SALARIA RALLENTAMENTI TRA FONTE DI PAPA E MONTEROTONDO SCALO NEI DUE SENSI DI MARCIA.
TRAFFICATA LA COLOMBO, CODE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA.
INFINE CODE SULL’APPIA NEI PRESSI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI PAVONA E CECCHINA, IL TUTTO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI.
DA ARIANNA CAROCCI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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