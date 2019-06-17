Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2019 ORE 20.20 ARIANNA CAROCCI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO IN PROGRESSIVA DIMINUZIONE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO.
QUALCHE RALLENTAMENTO ANCORA SUL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E APPIA.
PERMANGONO LE CODE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE DI OSTIA.
INFINE SULL’APPIA SI RALLENTA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI ALBANO, GENZANO E VELLETRI IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA.
DA ARIANNA CAROCCI E ASTRAL INFOMOBILITÀ PER OGGI È TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral