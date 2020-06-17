Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 07:30
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 07.20 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI AL PRIMO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO CON UN AGGIORNAMENTO SULLA PONTINA DOVE CI SONO CODE PER INCIDENTE TRA APRILIA E VIA VALELLATA IN DIREZIONE ROMA.
QUALCHE RALLENTAMENTO PER TRAFFICO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST IN QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
RACCOMANDIAMO PRUDENZA INOLTRE A CHI STA PERCORRENDO L’A1 ROMA NAPOLI, SEGNALATA NEBBIA A BANCHI TRA VALMONTONE E ANAGNI, CON VISIBILITÀ A 90 METRI.
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral