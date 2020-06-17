Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 08:45
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 08:35 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
INIZIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER TRAFFICO INTENSO TRA PREENSTINA E TOR BELLA MONACA.
TRAFFICO RALLENTATO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SULLA TIBURTINA CODE A TRATTI ALL’ALTEZZA DI ALBUCCIONE E SETTECAMINI NEI DUE SENSI DI MARCIA.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral