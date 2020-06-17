Viabilità Roma Regione Lazio del 17-06-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 17 GIUGNO 2020 ORE 09:05 GIUSEPPE CUTRUPI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’APPUNTAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO, IN REDAZIONE GIUSEPPE CUTRUPI
SULLA FLAMINIA CODE DAL RACCORDO A VIA DEI DUE PONTI IN DIREZIONE CENTRO.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST SEMPRE VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI E CODE SULLA CASSIA TRA LA STORTA E TOMBA DI NERONE NEI DUE SENSI.
SULLA BRACCIANESE E’ INVECE UN INCIENTE A PROVOCARE CODE ALTEZZA LOCALITÀ RINASCENTE NELLE DUE DIREZIONI.
INFINE IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA LEGATA AL COVID-19, RICORDIAMO CHE PERMANE L’OBBLIGO DI INDOSSARE LA MASCHERINA SUI MEZZI PUBBLICI, IN FERMATA E NELLE STAZIONI, NONCHE’ DI MANTENERE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO.
PER IL MOMENTO È TUTTO A PIU’ TARDI CON NUOVI AGGIORNAMENTI DI ASTRAL INFOMOBILITÀ
Servizio fornito da Astral